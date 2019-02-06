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عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:34 م
عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء" عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء "
كتب محمد السيد
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تحت عنوان " مصر تقود قارة العظماء "، أصدر مجلة المصور العدد رقم 4922 و جاء فيه : كيف سددت القاهرة ديون سنة الإخوان السوداء ، واللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترحات التعديلات الدستورية .
 
وجاء أبرز عناوين العدد الجديد لمجلة المصور كالآتى:
 
- أين تذهب أموال الصناديق الخاصة ..وما مصير العاملين فيها 
- الصباح ..واليرموك ..القوات المسلحة تحمى الاستقرار بالمنطقة
- بسبب العرض اليابانى.."الفومية للانفاق " تؤجل تنفيذ مترو الهرم ثلاثة أشهر 
 
- الشيخ سلطان القاسمى من تحت قبة جامعة القاهرة: مصر صاحبة فضل على و على العالم العربى 
- قطر منحتها 10 ملايين دولار للدفاع عن الجماعة الارهابية .."رايتس ووتش" 6 سنوات من الأكاذيب 
- قبل شهرين من تنفيذه ..خطة "الفرارجية" لاجهاض قانون حظر تداول الطيور الحية 
-مجدى سبلة يكتب : مصر فى قلب أفريقيا 
- من السيسى إلى شباب القارة : "احلم ..و اجرى على حلمك" 
-حصاد العلاقات المصرية الأفريقية فى 2018 :الانفتاح الأكبر
- العظماء على أرض القارة السوداء
- حلمى النمنم يكاب : اربعون عاما  
 
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