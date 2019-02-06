عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء"

تحت عنوان " مصر تقود قارة العظماء "، أصدر مجلة المصور العدد رقم 4922 و جاء فيه : كيف سددت القاهرة ديون سنة الإخوان السوداء ، واللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترحات التعديلات الدستورية .

وجاء أبرز عناوين العدد الجديد لمجلة المصور كالآتى:

- أين تذهب أموال الصناديق الخاصة ..وما مصير العاملين فيها

- الصباح ..واليرموك ..القوات المسلحة تحمى الاستقرار بالمنطقة

- بسبب العرض اليابانى.."الفومية للانفاق " تؤجل تنفيذ مترو الهرم ثلاثة أشهر

- الشيخ سلطان القاسمى من تحت قبة جامعة القاهرة: مصر صاحبة فضل على و على العالم العربى

- قطر منحتها 10 ملايين دولار للدفاع عن الجماعة الارهابية .."رايتس ووتش" 6 سنوات من الأكاذيب

- قبل شهرين من تنفيذه ..خطة "الفرارجية" لاجهاض قانون حظر تداول الطيور الحية

-مجدى سبلة يكتب : مصر فى قلب أفريقيا

- من السيسى إلى شباب القارة : "احلم ..و اجرى على حلمك"

-حصاد العلاقات المصرية الأفريقية فى 2018 :الانفتاح الأكبر

- العظماء على أرض القارة السوداء

- حلمى النمنم يكاب : اربعون عاما