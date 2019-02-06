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ضبط شخص يمنح شهادات تدريبية مزورة للمواطنين مقابل الأموال

الأربعاء، 06 فبراير 2019 11:35 ص
ضبط شخص يمنح شهادات تدريبية مزورة للمواطنين مقابل الأموال المتهم وأمامه شهادات تدريبية مزورة
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإدارته فرع أكاديمية للتدريب والبرمجيات بدون ترخيص، وإصدار شهادات تدريبية لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ياسين .م" مقيم بقوص بمحافظة قنا، بإدارة فرع أكاديمية "للتدريب والبرمجيات" بدون ترخيص، وإصدار شهادات تدريبية "IC3 - ICDL" والتى يرغب الخريجون فى الحصول عليها لتقديمها كمسوغات تعيين لهم بمختلف الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها، متخذاً من الأكاديمية مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بمقر الأكاديمية وبحوزته جهازين "حاسب آلى بمشتملاته وطابعة"، والعديد من شهادات ICDL "- IC3"، والعديد من الشهادات التدريبية فى المحاسبة والتجارة تفيد حصول الشباب المتدربين على دورات تأهيلية لإستخدامها كمسوغ لتعيينهم بالجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه مركز تكنولوجيا المعلومات، وأكلاشيه خاص بالأكاديمية، وعدد من الكشوف بأسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على شهادات  "IC3 - ICDL"من الأكاديمية، ودفتر استلام نقدية مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات من المركز بمبالغ متفاوتة، والعديد من الشهادات تفيد حصول المتدربين على دورات تنمية المواد البشرية والحاسب الآلى.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، مؤكداً أن تلك المضبوطات خاصة بالأكاديمية وأنه جارى فى استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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