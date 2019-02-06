"شباب الإسكندرية" تبحث طرح مشروعات استثمارية فى المراكز بنظام حق الانتفاع

الاسكندرية جاكلين منير

عقدت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، إجتماعا موسعا بحضور الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، والدكتور محمد القويصى معاون وزير الشباب والرياضة، و مديرى وأعضاء مراكز ورؤساء مجالس الهيئات الشبابية والرياضية.

وتناول الاجتماع، سبل الاستثمار بالهيئات الشبابية والرياضية، طبقا للامكانيات المتاحة، وأوضح مساعد الوزير، أهميه توفير مصادر تمويل ذاتية لتلك المنشآت دون تحميل الوزارة او المنشأه ذاتها أى أعباء مالية.

وأكد مساعد الوزير، أن هدف الوزارة من الطرح الاستثمارى هو رفع الاعباء المالية عن كاهل الدولة، ومنح المستثمر حق الانتفاع 9 سنوات، وعائد مادى سنوى يعود بالنفع على الهيئة ذاتها.

من جانبها قالت الدكتورة صفاء الشريف: "اننا نتابع ونبحث بدقه الطرح الاستثمارى المقدم من المستثمرين، وبما يحقق الهدف نحو دفع عجلة الاستثمار، وبما يعود بالنفع على المجتمع المدنى".