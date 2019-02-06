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الأربعاء، 06 فبراير 2019 05:15 م
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سفير مصر بأرمينيا يقدم أوراق الاعتماد للرئيس الأرمينى ويلتقى رئيس البرلمان

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:00 م
سفير مصر بأرمينيا يقدم أوراق الاعتماد للرئيس الأرمينى ويلتقى رئيس البرلمان سفير مصر فى أرمينيا يقدم أوراق اعتماده
كتبت رباب فتحى
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قدم السفير بهاء دسوقى سفير مصر لدى أرمينيا أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أرمينيا "أرمن ساركيسيان"، يوم 22 يناير 2019، بحسب بيان من السفارة الأرمينية بالقاهرة اليوم. 
سفير مصر فى ارمينيا يقدم أوراق اعتماده
سفير مصر فى ارمينيا يقدم أوراق اعتماده
وقال البيان إن السفير المصري نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.  وبحث السفير دسوقي العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأرمينيا مع الرئيس الأرميني، حيث أعرب " ساركيسيان" عن تطلعه بأن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى أرمينيا خلال العام الجارى. 
 
والتقى سفير مصر لدى أرمينيا مع السيد "أرأرات ميرزويان" رئيس البرلمان الأرميني، حيث نقل السفير دسوقي تهنئة وتحيات الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري. وتم أيضا استعراض العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وكذا العلاقات بين البرلمانين المصري والأرميني.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

يعنى هنعرف نخش ارمينيا بدون تاشيرة او فيزا عند الوصول انشاء الله

يعنى هنعرف نخش ارمينيا بدون تاشيرة او فيزا عند الوصول انشاء اللهو ولا اية؟؟؟؟؟

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