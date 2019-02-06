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سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-2-2019 وتراجع العملة الأوروبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 10:44 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-2-2019 وتراجع العملة الأوروبية يورو - صورة أرشيفية
كتبت – هبة حسام
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تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-2-2019، حيث سجل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى، فروق طفيفة بين البنوك وبعضها.

وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء  20.52 جنيه للشراء، و20.21 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.07 جنيه للشراء

20.18 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

91.56 جنيه للشراء

20.15 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

19.99 جنيه للشراء

20.15 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

19.92 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

20.00  جنيه للشراء

20.16  جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

20.13  جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع

 

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.10 جنيه للشراء

20.31 جنيه للبيع

 


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