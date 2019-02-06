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حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/2/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/2/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

 

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة في عموم المناطق لتقترب من مُعدلاتها العامة، وتسود أحوال جوية غير مستقرة مع ظهور كميات كبيرة من السُحب على ارتفاعات مختلفة، مع ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء مع ساعات الليل الأولى، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية، ويتوقع هطول زخات من المطر، تكون رعدية متفاوتة الشدة، في العديد من المناطق، الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في أغلب المناطق.

ليلاً: يستمر الطقس مُغبراً و بارداً بوجهٍ عام، مع تدني لمدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية، وتظهر كميات كبيرة من السُحب على ارتفاعات مختلفة، و يُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق واسعة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً، وتترافق بزخات من البَرَد، والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً و مُثيرة للغبار في أغلب المناطق مع ساعات الليل الأولى.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط امطار محلية على بعض المناطق، وتمتد لمناطق واسعة وتكون رعدية خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

 

 

 


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