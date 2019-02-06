تعرف على إجراءات تجديد الرخصة من خلال موقع "مرور مصر"

تطلق إدارة النظم و المعلومات بوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة موقع مرور مصر، داخل بوابة وزارة الداخلية، لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى إطار تطوير القطاعات الخدمية للشكل الإلكترونى.
-الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور
-اختيار رخصة تجديد المركبة و يختار السائق رخصة المركبة المطلوب تجديدها
- تقديم صور للرخصة السابقة و الرقم القومى سارية و شهادة المخالفات
-لتجديد المركبة أو الدراجة يجب أن تقل عن 2030 سي سي
-دفع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة
- يتم توصيل الرخصة لعنوان ما أو يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر
-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة