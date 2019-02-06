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تعرف على إجراءات تجديد الرخصة من خلال موقع "مرور مصر"

الأربعاء، 06 فبراير 2019 01:30 ص
تعرف على إجراءات تجديد الرخصة من خلال موقع "مرور مصر" اختبار قيادة _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تطلق إدارة النظم و المعلومات بوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة موقع مرور مصر، داخل بوابة وزارة الداخلية، لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى إطار تطوير القطاعات الخدمية للشكل الإلكترونى.

-الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور

-اختيار رخصة تجديد المركبة و يختار السائق رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- تقديم صور للرخصة السابقة و الرقم القومى سارية و شهادة المخالفات

-لتجديد المركبة أو الدراجة يجب أن تقل عن 2030 سي سي

-دفع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة

- يتم توصيل الرخصة لعنوان ما أو يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر

-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود

 

 


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