تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط الرعاية الصحية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط هبوط الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرا عدد 22.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5199.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرا عدد 12 نقطة ليغلق عند مستوى 5439.82 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.87% خاسرا عدد 41.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4763.04 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 183.8 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 5709 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.64%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.20%.

وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.19%، تليه وربة بنسبة 6.21%، ثم تعليمية بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم "الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 48.31% ثم المنتجعات بنسبة 10%، ثم ميدان بنسبة 10%.