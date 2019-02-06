بومبيو يجدد للرئيس الأفغانى التزام واشنطن بتحقيق عملية السلام

واشنطن(أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأفغانى، محمد أشرف عبد الغنى، ليجدد التزام واشنطن بتحقيق عملية السلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو- فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للوزارة- أن " وزير الخارجية شدد على أهمية دور المبعوث الأمريكى حول السلام فى أفغانستان زلماى خليل زاد، الذى يساهم فى عملية السلام بمشاركة جميع الأطراف، فضلا عن أهمية الحوار بين الأفغان ودور وقف إطلاق النار وخلق ظروف مواتية للحكومة الأفغانية وطالبان".

وشدد الوزير- فى الختام- على المكاسب المهمة التى حققها الشعب الأفغانى منذ عام 2001 والرغبة الأمريكية فى شراكة طويلة الأمد مع أفغانستان.