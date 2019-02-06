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القبض على 18 عاطلا وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية

الأربعاء، 06 فبراير 2019 08:16 م
القبض على 18 عاطلا وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالقليوبية مضبوطات بأحد الحملات- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط  18عاطلا، وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، ومنهم المتهمين الذين تم ضبطهم باسلحة نارية وهم كلا من "حازم.م" 35سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"ر.ف"25سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و3 طلقة من ذات العيار، و"أحمد.ح" 31 سنة،عاطل، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و"رضا.ع" 23سنه، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي، و2طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 140 جرام ،ومبلغ مالى 360 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة، تحرر عن ذالك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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