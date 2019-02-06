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التضامن توقع غدا بروتوكولات تعاون لتطوير حضانات الأسمرات بحضور غادة والى

الأربعاء، 06 فبراير 2019 03:54 م
التضامن توقع غدا بروتوكولات تعاون لتطوير حضانات الأسمرات بحضور غادة والى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى غداً الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية خير وبركة لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة التضامن الاجتماعى، فى رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات والعمل على التوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، كما يأتى فى إطار خبرة جمعية "خير وبركة " المتميزة فى تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية.

وقالت غادة والى فى تصريحات اليوم، إن الوزارة ستقوم بتأثيث وتجهيز عدد 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة.

وأوضحت والى أن الجمعية ستقوم بتوفير الجهاز الإدارى الذى يقوم بالعمل بالحضانات وتجهيز الحضانات بالأدوات والمعدات والألعاب التعليمية، ويستمر البروتوكول لمدة عامين.

 

 

 


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التضامن

غادة والى

تطوير حضانات الأسمرات




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