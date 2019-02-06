الإمارات تنفى القبض على بريطانى بتهمة تشجيع قطر فى أمم آسيا

رويترز

نفت الإمارات صحة تقارير ذكرت أنها ألقت القبض على رجل بريطانى بتهمة إبداء التعاطف مع قطر خلال بطولة كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم التى استضافتها مؤخرا، وقالت إنه متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء.

وقالت الحكومة الإماراتية فى بيان، إن أحمد الذى يحمل أيضا الجنسية السودانية توجه إلى مركز للشرطة فى إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتى.

وأضاف البيان "نقلته الشرطة إلى مستشفى حيث خلص طبيب فحصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث، ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه".

وذكر البيان أن أحمد اعترف فى وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له يوم 24 يناير، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتى.

ولم يتضح على الفور العقوبة التى قد يتعرض لها أحمد فى حال إدانته.