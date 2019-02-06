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الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 12:30 م
الأرصاد: غدا أمطار رعدية تصل لحد السيول على سيناء والصغرى بالقاهرة 12درجة أمطار
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

 

وعن حالة الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2  إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2  متر والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

 

 

 


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