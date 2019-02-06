اعرف المستندات المطلوبة لاستلام طلبات ضم المدة السابقة لتعيين معلمى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة عبد اللطيف أحمد عمران، استقبال واستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين بعد فتح باب التقديم أمس الثلاثاء.

وأصدر مدير تعليم الأقصر أمر إدارى بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية لتلقى طلبات المعلمين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بفتح باب التقدم، حيث تتكون اللجنة بكل إدارة تعليمية بالأقصر، من رئيس الموارد البشرية، ومسؤول الملفات والإحصاء والتعيينات والأجور المتغيرة وباحث قانونى لتلقى الطلبات بكل إدارة تعليمية.

ووجه عبد اللطيف أحمد عمران وكيل تعليم الأقصر، بحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية، كانتداب جزئى أو كلى، على أن يتم الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين، مؤكداً أن التعاقد مؤقتا للفصل الدراسى الثانى فقط، مضيفا أن الأوراق المطلوبة للتعاقد هى: (صورتين من بطاقة الرقم القومى - أصل وصورة المؤهل الدراسى - أصل وصورة من شهادة الميلاد – أصل وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور – أصل وصورة الخدمة العامة للإناث – أصل وصورتين من الدبلوم التربوى لغير الحاصلين على مؤهلات تربوية – فيش جنائى موجه لمديرية التربية والتعليم – استمارة 105 تأمينات ومعاشات).