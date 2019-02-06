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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 02:18 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% رابحا عدد 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.81 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 12.06% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.05%، وسهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.65%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة 9.09% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.87%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.33%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.67%، وقفز قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.82%.
 

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