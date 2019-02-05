652 فرقة لتطعيم 979 ألفا و726 طفلا بمدارس الشرقية ضد للطفليات

الشرقية – فريق المحافظات

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية أنهت استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية لتجريع طلبة المرحلة الابتدائية "عام - أزهر - خاص"، لمكافحة الطفيليات المعوية المسببة لضعف نمو الأطفال والأنيميا والتقزم والمقرر انطلاقها 12 فبراير الجارى حتى 21 منه ولمدة 8 أيام متتالية وتستهدف 979726 طفلا فى 2028 مدرسة ابتدائية بالريف والحضر - ابتدائى عام - أزهر- خاص" مقسمة إلى 249048 بعدد 390 مدرسة بالحضر و730678 طالبا وطالبة بعدد 1638 مدرسة بالريف ومشاركة عدد 652 فريقا طبيا بالحملة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدة اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام محافظة الشرقية اليوم اجتماع لمناقشة استعدادات مديرية الصحة للبدء فى تنفيذ "الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير - ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والمسح الطبى الشامل للأمراض غير السارية فى الفترة من 1 مارس حتى 30 إبريل - والحملة القومية لتجريع طلاب المدارس لمكافحة الطفيليات المعوية للأطفال بالمدارس الابتدائية والمسببة لضعف نمو الاطفال والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس فى الفترة من 12 إلى 21 فبراير 2019 " بحضور وكيل وزارة الصحة ورؤساء المراكز والمدن وعدد من مديرى المديريات الخدمية المشاركة بالحملات وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وأضاف أنه جارى الاستعداد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى الفترة من 24 حتى 27 فبراير 2019م، كما يتم الاستعدادات لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة " والتى ستبدأ خلال شهر مارس القادم بجميع مراكز ومدن قرى المحافظة.