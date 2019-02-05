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وزير الشباب يمنح باحثة درجة الدكتوراة بكلية التربية الرياضية فى جامعة طنطا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:53 م
وزير الشباب يمنح باحثة درجة الدكتوراة بكلية التربية الرياضية فى جامعة طنطا وزير الشباب
الغربية عادل ضرة – مصطفي عادل
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منحت اللجنة المشرفة على رسالة الدكتوراه للباحثة غادة جمال الدين برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة درجة الدكتوراه، وذلك فى الرسالة المقدمة من الباحثة بعنوان "تحليل مضمون البرامج التدريبية لمديرى بعض الهيئات الرياضية".

وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور عمرو مصطفى كامل الشتيهى أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مناقشا، والدكتور مصطفى أحمد صادق أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية والترويج الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا، والدكتورة نهى سليمان القليوبى أستاذ الإدارة الرياضية المساعد بقسم الإدارة والترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا مشرفا.

وشهدت مناقشة رسالة الدكتوراه حضور الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور ايمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة وربيع ياسين مدرب منتخب الشباب.

وعقب المناقشة أشاد وزير الشباب والرياضة بمحمد إسماعيل وكيل الوزارة والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية والجهد المبذول من جانب المديرية، وأثنى على المجهودات التى تقوم بها فى مختلف الأنشطة.

وطالب وزير الشباب من محمد اسماعيل والدكتور ايمن عقبة بالعمل بجدية خلال الفترة القادمة، مؤكدا على مساندة الوزارة لهما فى القضية المرفوعة ضدهم على أن تقوم الوزارة بإرسال الشئون القانونية بالوزير لإثبات براءتهما مشيدا بالجهد المبذول من المديرية فى كافة القطاعات الرياضية والشبابية.


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