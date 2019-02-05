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وزارة الدفاع الروسية: نطور صواريخ جديدة قبل 2021 للرد على أمريكا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:11 م
وزارة الدفاع الروسية: نطور صواريخ جديدة قبل 2021 للرد على أمريكا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
(رويترز)
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نقلت وكالة الإعلام الروسية قول وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم الثلاثاء، إن الضرورة تفرض على روسيا أن تطور صاروخا موجها أرضيا جديدا وصاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر قبل عام 2021 ردا على اعتزام واشنطن الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتى السابق الذى كانت روسيا أهم جمهورياته.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن يوم السبت تعليق العمل بالمعاهدة التى تعود إلى سنوات الحرب الباردة بعد أن اتخذت الولايات المتحدة قرارا مماثلا متهمة موسكو بانتهاكها.

وقال بوتين فى الوقت نفسه إنه يتعين على روسيا تطوير صواريخ جديدة ردا على القرار الأمريكي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية قول شويجو إنه أصدر أمرا للجيش ببدء تطوير النظامين الصاروخيين الجديدين وضمان استكمال العمل فيهما بحلول 2021.

 


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صواريخ

أمريكا

روسيا




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