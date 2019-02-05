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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:01 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و 3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 935 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49889 من البضائع العامة، منها 114 سيارة نقل محملة بـ 6462 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69762 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 20267 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6650 طن يوريا، و 32600 طن ملح و1400 طن كالسيوم فلورايد و 2412 طن فوسفات و 1400 طن أسمنت .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 700 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 587 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 810 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11422 طن حديد و 727 طن خشب و 12300 طن قمح، و 6900 طن خردة و 4034 طن أرز و 13000 طن ذرة .

 

 

 


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