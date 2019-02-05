فورين بوليسى: تغيير مهمة القوات الأمريكية بسوريا والعراق ينذر بحرب مع إيران

كتبت رباب فتحى

حذرت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتغيير مهمة القوات الأمريكية فى سوريا والعراق يهدد بنشوب حرب مع القوات الإيرانية، مستشهدة بما حدث قبل عامين فى سوريا عند نقل دورة مياه محمولة إيرانية الصنع، حيث كادت تلك الواقعة أن تنتهى بمواجهة بين القوتين، مما يبرز مدى السرعة التى قد تتصاعد بها الأحداث الصغيرة هناك.

ونقلت المجلة عن بعض المحللين والمسئولين الأمريكيين، أن تغيير مهمة القوات الأمريكية قد يزيد من فرص نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران - وربما يكون غير قانونى بموجب الدستور الأمريكى.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر 2018، أنه سيسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن مصادر فى الإدارة قالت لـ "فورين بوليسى" الشهر الماضى إنه يفكر فى الاحتفاظ بقوات صغيرة فى قاعدة نائية بجنوب شرق سوريا، بعيدا عن آخر بقايا تنظيم داعش، وذلك لمواجهة ايران. وقبل يومين ، قال ترامب إنه يريد الاحتفاظ ببعض القوات فى العراق لنفس الغرض.

وقال فى حواره لبرنامج "Face the Nation" لشبكة "سى بى إس": "أريد أن أتمكن من مشاهدة إيران..سنواصل المشاهدة وسنواصل رؤيتنا".

واعتبرت المجلة أن الاستراتيجية فى كلا البلدين، ستشكل تغييرا عمليا جوهريا، مما يثير أسئلة واسعة حول المهمة، موضحة أنه بعدما أكمل الرئيس باراك أوباما سحب جميع القوات الأمريكية فى العراق عام 2011 ، مما وضع نهاية لحرب العراق عام 2003، إلا أن هذا القرار تلاه اجتياح داعش لأراضى واسعة فى العراق وسوريا عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عسكريا فى كلا البلدين، إلى جانب تحالف من الجيوش الأخرى لمحاربة الجماعة المتشددة.

ونقلت المجلة عن كيلى ماجسمين، نائبة رئيس الأمن القومى والسياسة الدولية فى مركز التقدم الأمريكى، تساؤلاتها المتعلقة بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وكيف ستكون قواعد قائلة:"كيف نتجنب الانجرار إلى حرب إقليمية ليس من صنعنا؟" "إذا كنت أحد أعضاء الخدمة فى سوريا، أود أن أعرف ما الذى كنت أفعله هناك وكيف تتناسب مهمتى مع الاستراتيجية".