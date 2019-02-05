ضبط شخص بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها فى الإتجار بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عصام.ص" يعمل بإحدى الدول العربية" وشقيقه "حسين" مقيم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى، من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاه نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.