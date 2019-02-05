video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخص بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:51 ص
ضبط شخص بسوهاج جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص، لاشتراكه مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية، واستخدامها فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عصام.ص"  يعمل بإحدى الدول العربية"  وشقيقه "حسين" مقيم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى، من خلال الحوالات البريدية ليقوم بصرفها، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاه نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية

القبض على المتهم بحفر سرداب مقبرة أثرية قرب منطقة الأهرامات

القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا

مدخرات المصريين

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة