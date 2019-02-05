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ضبط بنادق خرطوش وهاربين من السجن المؤبد فى حملة أمنية بإمبابة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:25 ص
ضبط بنادق خرطوش وهاربين من السجن المؤبد فى حملة أمنية بإمبابة سلاح خرطوش-أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بمنطقة إمبابة، قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، والرائد مؤمن فراج معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط 4 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش،  و13 طلقة غير مرخصة. 
 
كما تمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من ضبط 19800 جرام حشيش، و 3100 جرام من مادة الاستروكس، و 84 جرام من مخدر الهيروين، و 400 قرص ترامادول، بالإضافة إلى ضبط 12 سلاح أبيض.
 
وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من تنفيذ 16 حكم جناية بينها حكمان بالسجن المؤبد، و215 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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