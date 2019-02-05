ضبط بنادق خرطوش وهاربين من السجن المؤبد فى حملة أمنية بإمبابة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بمنطقة إمبابة، قادها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، والرائد مؤمن فراج معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط 4 بنادق خرطوش، و4 فرد خرطوش، و13 طلقة غير مرخصة.
كما تمكنت الحملة التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة من ضبط 19800 جرام حشيش، و 3100 جرام من مادة الاستروكس، و 84 جرام من مخدر الهيروين، و 400 قرص ترامادول، بالإضافة إلى ضبط 12 سلاح أبيض.
وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من تنفيذ 16 حكم جناية بينها حكمان بالسجن المؤبد، و215 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، وإزالة عدد من مخالفات الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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