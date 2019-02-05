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صور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:56 ص
صور.. مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي
الأقصر – أحمد مرعى
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واصل مجلس مدينة إسنا، حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، وذلك وبناء على الخطة التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بشأن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
 
وخرجت الحملات في قريتي توماس وعافية وكومير، عن إزالة الأعمال المخالفة والمتعدية على حرم الكهرباء وتحت أسلاك الضغط العالي جهد 11 ك . ف ، 33 ك . ف والتي تشكل خطورة على المواطنين من انبعاث موجات تؤثر على صحة الانسان.
 
وأسفرت المجهودات، عن إزالة 28 حالة تعدى صادر لها قرارات إزالة على حرم أسلاك الضغط العالي بإجمالي مساحة 6039م2، عبارة عن أحواش وعشش وأسوار مقامة من الطوب الأبيض والاسمنت، وفي ذات السياق تم إزالة مطبات صناعية من الخرسانة المسلحة علي الطريق السريع الغربي تعوق المرور بشكل ملحوظ، تم عملها بدون تصريح ومواصفات فنية من الطرق والمرور، وشارك في الحملة نواب رئيس المركز والاجهزة التنفيذية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
 
مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي أملاك الدولة بقري توماس وعافية وكومير (1)
مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي

مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي أملاك الدولة بقري توماس وعافية وكومير (2)
مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي

مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي أملاك الدولة بقري توماس وعافية وكومير (3)
مجلس مدينة إسنا يزيل 28 حالة تعدي علي الأراضي
 
 

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