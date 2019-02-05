صور.. كيت ميدلتون تزور مدارس بريطانية دعما للصحة العقلية للأطفال

رويترز

زارت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عددا من المدارس البريطانية فى إطار مبادرة دعم الصحة العقلية للأطفال.

وأعربت ميدلتون عن تطلعها بأن يحصل جميع الأطفال على الدعم خلال الأوقات الصعبة لمساعدتهم على التغلب للتحديات المتعلقة بالصحة العقلية.



ابتسامة هادئة من دوقة كامبريدج

دوقة كامبريدج فى حوار مع طفلة



دوقة كامبريدج مع عدد من الأطفال



طفل يحمل باقة ورود لكيت ميدلتون



كيت تتابع أعمال عدد من الأطفال



كيت تحاور أطفال المدرسة



كيت تستمع باهتمام لأحد الأطفال



كيت تصافح طفلا قبل مغادرتها



الكاميرات لاحقت ضحكات كيت ميدلتون



دوقة كامبريدج تلاحقها الكاميرات خلال جولتها بالمدارس



كيت تلوح للأطفال



كيت فى حوار مع طفل منحها باقة من الورود



كيت فى حوار مع طفل



كيت فى حوار مع مسئولة بأحد المدارس



كيت فى حوار مع مسئولى أحد المدارس



كيت مع عدد من مسئولى أحد المدارس



كيت مع كلب بأحد المدارس



كيت ميدلتون تدعم الصحة العقلية للأطفال



كيت ميدلتون فى حديث باسم مع مسئولى أحد المدارس



كيت ميدلتون فى حوار ضاحك مع عدد من الأطفال



كيت ميدلتون



مسئولة تصافح كيت ميدلتون لدى وصولها إلى المدرسة



ميدلتون تحمل باقة من الورود