video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فنزويلا تحيى الذكرى الـ27 لمحاولة انقلاب تشافيز الفاشلة وسط احتجاجات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:15 ص
صور.. فنزويلا تحيى الذكرى الـ27 لمحاولة انقلاب تشافيز الفاشلة وسط احتجاجات الرئيس الفنزويلى مادورو خلال الاحتفال
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

أحيت فنزويلا، اليوم الثلاثاء الذكرى الـ27 لمحاولة انقلاب الرئيس السابق هوجو تشافيز الفاشلة عام 1992 ضد حكومة كارلوس أندريس بيريز وتوجهاتها الليبرالية الحديثة وأودع إثرها السجن.

واختير تشافيز كرئيس للبلاد فى انتخابات عام 1998 بسبب الوعود التى أطلقها لدعم فقراء البلاد الذين يشكلون الأكثرية من السكان، كما أعيد انتخابه عام 2006.

وبعدما أطلق سراحه عام 1994، أسس حركة الجمهورية الخامسة التى تعرف اختصارا وهى حركة يسارية تعلن أنها الناطق السياسى باسم فقراء.

وقام الرئيس نيكولاس مادورو بحضور مراسم إحياء الذكرى وسط المئات من جنود الجيش وسط أزمة سياسية بالبلاد بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد رغم نجاح مادورو فى الانتخابات.

 

إحياء الذكرى الـ27 لانقلاب تشافيز
إحياء الذكرى الـ27 لانقلاب تشافيز

 

الجيش الفنزويلى
الجيش الفنزويلى

 

الرئيس الفنزويلى مادورو خلال الاحتفال
الرئيس الفنزويلى مادورو خلال الاحتفال

 

الرئيس الفنزويلى
الرئيس الفنزويلى

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 

مادورو فى شوارع فنزويلا
مادورو فى شوارع فنزويلا

 

نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فاينانشيال تايمز: واشنطن وموسكو تخوضان نزاعا جديدا بالوكالة فى فنزويلا

الكرملين: محاولات دول شرعنة اغتصاب السلطة فى فنزويلا تدخل فى الشؤون الداخلية

شاهد فى دقيقة.. متى تحسم المؤسسة العسكرية الصراع على السلطة فى فنزويلا؟

لافروف: تلميحات ترامب بالتدخل العسكرى فى فنزويلا تقوض القانون الدولى

مادورو

فنزويلا

تشافيز




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة