صور.. فنزويلا تحيى الذكرى الـ27 لمحاولة انقلاب تشافيز الفاشلة وسط احتجاجات

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أحيت فنزويلا، اليوم الثلاثاء الذكرى الـ27 لمحاولة انقلاب الرئيس السابق هوجو تشافيز الفاشلة عام 1992 ضد حكومة كارلوس أندريس بيريز وتوجهاتها الليبرالية الحديثة وأودع إثرها السجن.

واختير تشافيز كرئيس للبلاد فى انتخابات عام 1998 بسبب الوعود التى أطلقها لدعم فقراء البلاد الذين يشكلون الأكثرية من السكان، كما أعيد انتخابه عام 2006.

وبعدما أطلق سراحه عام 1994، أسس حركة الجمهورية الخامسة التى تعرف اختصارا وهى حركة يسارية تعلن أنها الناطق السياسى باسم فقراء.

وقام الرئيس نيكولاس مادورو بحضور مراسم إحياء الذكرى وسط المئات من جنود الجيش وسط أزمة سياسية بالبلاد بعد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا للبلاد رغم نجاح مادورو فى الانتخابات.



إحياء الذكرى الـ27 لانقلاب تشافيز



الجيش الفنزويلى



الرئيس الفنزويلى مادورو خلال الاحتفال



الرئيس الفنزويلى



عروض عسكرية



مادورو فى شوارع فنزويلا