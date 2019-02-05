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صور.. إنقاذ 7 مواطنين فى انهيار عقار بوسط الأقصر وجار البحث عن طفلين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:12 م
صور.. إنقاذ 7 مواطنين فى انهيار عقار بوسط الأقصر وجار البحث عن طفلين الأهالى يتجمعون فى موقع الانهيار
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف مصدر مسئول بمحافظة الأقصر، أنه تم حتى الآن استخراج 7 مواطنين مصابين من موقع انهيار عقار سكنى قديم بوسط مدينة الأقصر فى المنطقة السكنية القريبة من طريق الكباش، وجار استمرار العمل للتأكد من وجود مواطنين آخرين أسفل الأنقاض من عدمه.

وأضاف المصدر أنه تواجد بموقع انهيار المنزل بعد وقوع الحادث بدقائق معدودة كافة قيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر، وسيارات الدفاع المدنى والهلال الأحمر والإسعاف وتم نقل 7 مصابين حتى الآن للمستشفى، وجار البحث عن طفلين آخرين أكد الأهالى تواجدهما بالعقار وقت انهياره.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بانهيار عقار سكنى قديم بمنقطة شارع يوسف حسن القريب من ديوان المحافظة، وانتقل على الفور مدير الأمن، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لموقع الحادث لمتابعة أعمال رجال الحماية المدنية والإسعاف فى البحث عن المصابين أسفل العقار.

 

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