سفارة اليونان: إطلاق القمر الصناعى "هيلاس سات 4" مساء اليوم

كتبت رباب فتحى

قال بيان من سفارة اليونان بالقاهرة اليوم إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي "هيلاس سات 4" ، المحمول على متن الصاروخ "أريان 5" وهو أقوى صاروخ في العالم، وذلك من محطة الفضاء الأوروبية الموجودة في غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

وأوضح البيان أنه تم استكمال كافة الترتيبات لتنفيذ عملية الإطلاق اليوم الثلاثاء، 5 فبراير، في تمام الساعة 11:01 مساءً.

ويوفر القمر الصناعي "هيلاس سات4" خدمات متميزة مبتكرة، ويسهم في توسيع نطاق عمل شبكة "هيلاس سات" في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، حيث يُعد من أحدث الأقمار الصناعية في العالم.

ويحضر عملية إطلاق القمر الصناعي من الجانب اليوناني الدكتور "فاسيليس ماجلاراس" أمين عام الاتصالات بالحكومة اليونانية، وتمثل جمهورية قبرص وزيرة النقل والاتصالات القبرصية "فاسيليكي أناستاسيادو".