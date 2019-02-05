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حبس خادمة ومسن سرقا شقة سكنية فى الشروق 4 أيام

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:09 م
حبس خادمة ومسن سرقا شقة سكنية فى الشروق 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر،  بحبس خادمة وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة شقة سكنية بمنطقة الشروق .
 
وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية والمبالغ المالية من داخل مسكنه و بالبحث والتحرى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "نادية م. ر سن 23، تعمل طرف المجنى عليه، "حسن ع. م" سن 67، عامل،  تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.
 
باستدعاء المجنى عليها تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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