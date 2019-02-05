تقرير: أفغانستان تفتقر للطيارين القادرين على قيادة طائرات "بلاك هوك"

واشنطن (أ ش أ)

حذر تقرير جديد صادر عن منظمة رقابية عينها الكونجرس الأمريكى من أن الولايات المتحدة تخاطر بتزويد أفغانستان بأحدث طائرات هليكوبتر من طراز (بلاك هوك)؛ نظرا إلى أن القوات الجوية الأفغانية ليس لديها طيارين مؤهلين، ولا مهندسين قادرين على التعامل مع هذا النوع من الطائرات.

وذكر التقرير الصادر عن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)- حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء المخاوف من عدم تمكن القوات الجوية الأفغانية من استخدام جميع الطائرات- وعددها 159- بشكل كامل عند تسليمها، فإن وزارة الدفاع تخاطر بهدر أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لشراء الطائرات التى لا يستطيع الجيش الأفغانى استخدامها أو صيانتها.

وحث التقرير الولايات المتحدة على ربط عملية التسليم بحصول الطيارين الأفغان على دورات تدريبية تؤهلهم لقيادة هذه النوعية من الطائرات، إلى جانب حصول المهندسين على دورات تدريبية حول كيفية صيانتها.

ومن المقرر أن تحل طائرات (بلاك هوك) محل أسطول من طائرات الهليكوبتر التى تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتى يستخدمها سلاح الجو الأفغانى الذى يقاتل عناصر حركة طالبان التى كثفت من وتيرة هجماتها على مدار العامين الماضيين.