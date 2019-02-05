تفريغ 4340 طن رخام بموانئ بورسعيد وتداول 18 سفينة

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الثلاثاء 18 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات والسفينة ARROW-S والتى يبلغ طولها 93 مترًا والغاطس 6.6 متر، وذلك لتفريغ 4340 طن رخام وغادر الميناء سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.