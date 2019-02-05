تعرف على مطالب النواب لوزير التموين..وعضو: شكرا يا أعظم وزير شفناه

كتب ـ هشام عبد الجليل

طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بزيادة أسعار توريد محاصيل قصب السكر، والقمح والبنجر، مؤكدين أن هناك جهود مبذولة على أرض الواقع من قبل وزارة التموين كان لها دور فى تخفيف معاناة المواطنين، مطالبين بمزيد من العمل لصالح محدودى الدخل، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.

وفى هذا الإطار قال النائب عبد الله دياب، إن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالمجمعات الاستهلاكية على الرغم أن لديها ودائع بملايين الجنيهات إلا انها لا تستفيد من هذا الرقم.

وكان السيد الشريف، وكيل المجلس ورئيس الجلسة العامة، اخطأ فى اسم النائب عبد الله دياب، وقال الكلمة للنائب عمرو دياب، ليصحح النائب الاسم عبدالله دياب..ومازحه وكيل المجلس قائلا: انت هتغنى بقى.

وطالب النائب فتحى قنديل، وزير التموين، بإعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح.

وخلال الجلسة العامة ايضا قال النائب شريف فخرى، إن أسعار السلع فى مصر أعلى فى ثمنها من من مثيلاتها فى الولايات المتحدة وكندا، مطالبا وزارة التموين بالتعاقد مع شركة مستقلة لإجراء مقارنة بين أسعار السلع الغذائية فى مصر وأمريكا وكندا، لافتا إلى أن وزارة التموين لم تضع آلية لضبط الأسعار التى لم تنخفض.

وخلال الجلسة ايضا طالب النائب محمد الحناوى، بسرعة الانتهاء من منح فدان لكل محافظة لإنشاء مشروعات قومية لتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن الوزير تصدى لكل محاولات بعض التجار الجشعين للسيطرة على السوق المصرية.

وطالب النائب محمد الغول، بإعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر، مقترحا تشكيل لجنة محايدة من الحكومة لتحديد السعر العادل لقصب السكر وفقا للمنتجات التكميلية عن هذا المحصول، مؤكدا أن وزير التموين أحدث تغييرا جذريا فى أداء الوزارة منذ توليه المنصب.

وطالبت النائبة جواهر الشربينى، بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مشيده بجهود الوزير وما أحدثته من طفرة فى الوزارة.

وقال النائب محمود الحسينى، إن وزير التموين الوحيد الذى يفتح مكتبه للنواب طوال أيام الأسبوع، متابعا: شكرا يا اعظم وزير شفناه مدى حياتنا.

وطالب الحسينى، بزيادة حصة المخابز ذات الجودة العالية، وتحصيل غرامات من أصحاب المخابز المخالفين وعدم غلقها حتى لا يؤثر هذا الأمر على مصلحة المواطنين.

وطالب النائب حسين غيتة، بوضع خطة وإستراتيجية للتعامل مع موسم توريد القمح فى مختلف المحافظات والقضاء على الشون الترابية حتى لا تتكر مشاكل المواسم السابقة.

وأشاد النائب سعد بدير، بجهود الوزير قائلا: أرجع مليارات الجنيهات المهدرة من الدعم للدولة وبالتالى انعكس هذا الأمر على الفئات الأكثر احتياجا، مطالبا بالقضاء على مشاكل بطاقات التموين، ووضع سعر عادل لإردب القمح.

وشدد النائب أمين مسعود، على ضرورة عدم غلق المخابز المخالفة، ومعاقبة أصحابها بتخصيل الغرامات المالية مع استمرار أعمال المخبز حتى لا يُضار المواطنين المستفيدين بالمنطقة.

وطالب النائب حمزة ابو سحلى، برفع أسعار توريد سعر طن قصب السكر لألف جنيه بدلا من 720 جنيها،و ذلك بسبب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية.

وقال النائب عبد الله لاشين، إنه تعلم من وزير التموين الإخلاص والأمانة فى العمل، مطالبا بمزيد من التوسع فى منافذ جمعيتى على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال النائب على بدر، أن تجربة الوزارة فى التعامل مع العديد من الملفات لابد ان يتم الاستفادة منها فى كافة الوزارات الأخرى.

وطالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر لـ820 جنيها بدلا من 720 جنيها.

كما طالب النائب نور عبد الرزاق، التوسع فى منافذ توزيع السلع، سعر توريد محاصيل القمح والقصب والأرز قبل الموسم بوقت كاف بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاحين.