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"بن زايد "يأمر بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية تخليداً لزيارة الطيب وبابا الفاتيكان

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:10 م
"بن زايد "يأمر بتشييد بيت العائلة الإبراهيمية تخليداً لزيارة الطيب وبابا الفاتيكان جانب من زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للإمارات
كتب إسلام جمال
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أمر الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتشييد "بيت العائلة الإبراهيمية" فى مدينة أبوظبى.

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

وأعلن الحساب الرسمى للشيخ محمد بن زايد، عبر موقع "تويتر"  عن إنشاء بيت العائلة الإبراهيمية، وذلك تخليداً لذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا فرنسيس وفضيلة الإمام أحمد الطيب، وتعبيرا عن حالة التعايش السلمي وواقع التآخي الإنساني الذي يعيشه مجتمع دولة الإمارات.

كان الشيح محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أنه تسلم نسختين من وثيقة الإخوة الانسانية من قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 


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بابا الفاتيكان

بيت العائلة الابراهيمية




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