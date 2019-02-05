المرور: تحرير 2071 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور ، العديد من الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لفرض الانضباط المرورى.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 5290 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق السريعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية، حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.