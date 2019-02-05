إصابة 5 مواطنين من أسرة واحدة بإعياء شديد إثر استنشاق غاز فى الفيوم

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كل من، "هاني عبدالحليم.ع" "43 سنة"، وزوجته "جيهان رياض.م" 38 سنة - ربة منزل، و"عبدالحليم هاني.ع" 17 سنة - عامل، و"أشرقت هاني.ع" 15 سنة - طالبة، و"مروان هاني.ع" 7 سنوات، وهم من أسرة واحدة، ويقيمون بعلواية الخولي بمنطقة الصوفي، مصابين بحالة إعياء شديد ادعاء استنشاق غاز.

وقال المصاب الأول، في محضر الشرطة، إن إصابتهم بسبب حدوث تسرب غاز بإحدى وصلات الغاز بالشقة، مما أدى لحدوث إصابتهم، ولم يتهم أحدا بالتسبب في حدوث الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 485 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.