إصابة 14 شخصا فى مشاجرتين بسوهاج بسبب لهو الأطفال وخلافات الجوار

سوهاج محمود مقبول

شهد مركزى ساقلته والمنشأة بسوهاج، وقوع مشاجرتين منفصلتين الأولى خلفت ورائها 14 مصابا، وتم ضبط أطراف المشاجرتين ونقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقى العلاج وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجوار وتم ضبط سلاح نارى فى المشاجرة الثانية.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول بوقوع مشاجرة بناحية نجوع الرياينه دائرة المركز مركز ساقلته بين طرف أول "نعمه . م" 40 سنة ربة منزل مصابه "اشتباه كسر باليد اليمنى وجرح قطعى بفروة الرأس" وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام من مستشفى ساقلته المركزى و"تفاحه .خ" 23 سنة ربة منزل، و"راضيه.ع" 36 سنة ربة منزل و"البدرى. ا" 49 سنة مدرس، و"خليفه. ح" 40 سنة عامل مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم"

وبين طرف ثان "حسين . ف" 35 سنة حاصل على دبلوم صناعى مصابا "اشتباه كسر باليد اليسرى" وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام و"محمد . ف" 17 سنة عامل و"جمال . ع" 26 سنة حاصل على دبلوم صناعى و"عبد العال . ف" 29 سنة حاصل على دبلوم صناعى و"حمديه . ا" 15 سنة ربة منزل مصابين "جروح وكدمات متفرقة بالجسم ".

ويقيم الطرفان بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وجاءت المشاجرة بناحية خارفة المنشأة دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها تبين كل من طرف أول "محمد . ا" 52 سنة عامل و"محمد . ج" 33 سنة عامل مصابان "رش خرطوش بالقدمين والظهر" – وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج العام.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى بالضرب واتهم الطرف الأول أمن الطرف الثانى بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابتهما تم ضبط السلاح المستخدم بحوزة الأول من الطرف الثانى وهو عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام .

تم التحفظ على السلاح المضبوط والمتهمين وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.