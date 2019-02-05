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أسهم أوروبا ترتفع لذروة 9 أسابيع بفضل نتائج قوية من بى.بى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:28 ص
أسهم أوروبا ترتفع لذروة 9 أسابيع بفضل نتائج قوية من بى.بى البورصة الأوروبية
رويترز
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بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى فى 9 أسابيع اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى بدد فيه تعاف للبنوك ومكاسب فى أسهم النفط بفضل ارتفاع أسعار الخام ونتائج أعمال قوية من شركة النفط العملاقة بى.بى أثر بعض نتائج الأعمال التى جاءت مخيبة للتوقعات من شركات مثل ايه.ام.اس الموردة لأبل.

وبحلول الساعة 0839 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5% لأعلى مستوياته منذ 3 ديسمبر، فى حين ارتفع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.4% وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الغنى بشركات السلع الأولية 0.8%.

وقالت بى.بى إن أرباحها زادت إلى المثلين عند 12.7 مليار دولار فى 2018، مدفوعة بنمو قوى لإنتاج النفط والغاز بعد الاستحواذ على محفظة كبيرة من أصول النفط الصخرى الأمريكية.

وارتفعت أسهم الشركة 3.4% وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء يومى لها منذ سبتمبر 2016، مما ساعد قطاع النفط على تصدر قائمة القطاعات الرابحة فى التعاملات المبكرة، حيث ارتفع مؤشره أكثر من 1%.

وتلقت شركات التعدين الدعم من مكاسب خام الحديد فى ظل مخاوف بشان انخفاض إنتاج فالى، أكبر منتج له فى العالم، فى حين تعافت بنوك منطقة اليورو بعد خسائر لست جلسات متتالية. وتعرضت بنوك المنطقة لضغوط جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى وموقف البنك المركزى الأوروبى الأكثر ميلا لتيسير السياسة النقدية.

وتصدر ايه.ام.اس قائمة الأسهم الهابطة على ستوكس 600، وانخفضت أسهم الشركة أكثر من 12% بعد أن قررت شركة الحساسات والموردة لأبل عدم توزيع أرباح وقالت إن إيرادات الربع الأول ستنخفض فى ظل استمرار ضعف الطلب على الهواتف الذكية.


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