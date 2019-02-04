video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 فبراير 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:06 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل أجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأعلن ميناء دمياط، فى بيان له اليوم، عن مغادرة875  شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45449 من البضائع العامة، منها 102 سيارة نقل محملة بـ 4987 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64469، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23934 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3385 طن رمل، و 17950 طن ملح و 750 طن نترات أمونيوم و 2517 طن فوسفات و 400 طن يوريا و1500 طن أسمنت، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10781 طن حديد و 791 طن خشب و 17950 طن قمح و 7580 طن خردة و 3204 طن أرز و 8300 طن ذرة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة ميناء دمياط تؤكد على دعم التنسيق الكامل مع الجمارك والشرطة لمكافحة التهريب

محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

سفن بضائع عامة

سفن حاويات

دمياط




لا تفوتك
خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

خلافات مع أيمن نور تتسبب فى وقف برنامج معتز مطر على "الشرق الإخوانية"

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

وزير الأوقاف: التاريخ عبرة وعظة.. وزرت بعض المناطق الأثرية ومقابر الملوك

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

5 اقتراحات برلمانية للحكومة لتحديد مستحقى الدعم.. نواب: إلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه.. ربط الاستحقاق بمعدلات التضخم والقوة الشرائية.. مراعاة الفئات غير الحكومية.. ومراجعة دورية كل 3 سنوات

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

قراءة فى دورى الأبطال والكونفدرالية.. تطور مستوى الأهلى بين الساورة وسيمبا.. مؤشر أداء الأحمر وانعكاساته المستقبلية..الزمالك يسقط بفكرة وحيدة فى غياب جروس..كيف سيتعامل الأبيض مع متغيرات الضغط الافريقي؟

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة