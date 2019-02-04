ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل أجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلن ميناء دمياط، فى بيان له اليوم، عن مغادرة875 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45449 من البضائع العامة، منها 102 سيارة نقل محملة بـ 4987 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 64469، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23934 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3385 طن رمل، و 17950 طن ملح و 750 طن نترات أمونيوم و 2517 طن فوسفات و 400 طن يوريا و1500 طن أسمنت، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 611 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10781 طن حديد و 791 طن خشب و 17950 طن قمح و 7580 طن خردة و 3204 طن أرز و 8300 طن ذرة .