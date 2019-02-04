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موديز: تشكيل حكومة لبنان إيجابى للتصنيف الائتمانى

الإثنين، 04 فبراير 2019 03:36 م
موديز: تشكيل حكومة لبنان إيجابى للتصنيف الائتمانى موديز
رويترز
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قالت موديز اليوم الاثنين إن تشكيل حكومة جديدة فى لبنان إيجابى للتصنيف الائتمانى للبلاد، إذ سيساعد فى الإفراج عن حزمة دعم دولى قيمتها 11 مليار دولار لأجلا خمس سنوات عُرضت العام الماضى.

وقال محللو موديز فى تقرير جديد "الإعلان إيجابى على الصعيد الائتماني حيث نتوقع أن تنفذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المالية الضرورية لإتاحة حزمة استثمارية بقيمة 11 مليار دولار على مدى خمس سنوات تعهد بها المانحون الدوليون".

لكن التقرير حذر من أن المخاطر تظل كبرة في ضوء ضعف النمو الذي سيشكل تحديا لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية.

وقال "الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظلان ضعيفين ما استمر غياب ثقة المستثمرين وأثره السلبي على نمو الودائع، وبالتالي يزداد خطر أن تتضمن استجابة الحكومة إعادة هيكلة للدين أو ممارسة أخرى لإدارة الالتزامات قد تنطوي على تخلف عن السداد".

تصنف موديز لبنان حاليا عند ‭‭Caa1‬‬، وهو بمنزلة تحذير من مخاطر كبيرة في ديونه.

 

 


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