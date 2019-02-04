محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ500 مليون جنيه ووفرنا 10 آلاف فرصة عمل

كفر الشيخ _ محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك، بلغت 5602 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي لـ4573 مشروعًا، مقدماً الشكر للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لجهوده الوطنية المتميزة فى النهوض ببرنامج مشروعك وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم قيم الإنتاج.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 10261 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك في محافظة كفرالشيخ، والتي تم تمويلها بقيمة 493 مليون و654 ألفا و827 جنيها في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 591 مشروعًا تحت الدراسة، وتم رفض 440 مشروع.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمويل البنوك لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

وجاء ذلك خلال تفقد محافظ كفرالشيخ لمعرض عملاء برنامج مشروعك، اليوم الإثنين، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، والذى يستمر من اليوم ولمدة أسبوعين، بتخفيضات تتجاوز الـ 30% على جميع المنتجات، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الحكيم أمين عشوش، قائد قطاع الأسكندرية بالشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل الوزارة- مدير عام الطب البيطري، والمقدم طاهر صفوت، مدير إدارة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.