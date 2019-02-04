محافظ الدقهلية: إعادة النظر فى تصميمات سوق السمك بالسنبلاوين

الدقهلية فريق المحافظات

استعرض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، التصميمات الهندسية لسوق السمك بمدينة السنبلاوين فى اجتماع عقدة اليوم الاثنين، مع مسئولى صندوق تطوير العشوئيات بمجلس الوزراء، والشركه الوطنية للمقاولات.

واكد شاروبيم، على ضرورة ان يشتمل التطوير على وحدات تجارية، ومراعاة توافر دورات للمياة، ومراعاة ان تكون مداخل ومخارج السوق متسعه، لعدم حدوث اختناقات مروريه فى الطرق المؤدية من والى السوق، وكذلك ان تكون التصميمات ذات وجهات معمارية متميزة، وان تراعى فيها عمليات الصرف الصحى بالكامل.

وطلب شاروبيم، إعادة النظر فى التصميمات التى تم استعراضها خلال الإجتماع، على أن يتم عرضها فى إجتماع قادم يتم تحديد موعده بمجرد الإنتهاء من كل التصميمات الجديده للسوق .