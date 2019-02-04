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محافظ الدقهلية: إعادة النظر فى تصميمات سوق السمك بالسنبلاوين

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:13 م
محافظ الدقهلية: إعادة النظر فى تصميمات سوق السمك بالسنبلاوين جانب من الاجتماع
الدقهلية فريق المحافظات
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استعرض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، التصميمات الهندسية لسوق السمك بمدينة السنبلاوين فى اجتماع عقدة اليوم الاثنين، مع مسئولى صندوق تطوير العشوئيات بمجلس الوزراء، والشركه الوطنية للمقاولات. 
 
واكد شاروبيم، على ضرورة ان يشتمل التطوير على وحدات تجارية، ومراعاة توافر دورات للمياة، ومراعاة ان تكون مداخل ومخارج السوق متسعه، لعدم حدوث اختناقات مروريه فى الطرق المؤدية من والى السوق، وكذلك ان تكون التصميمات ذات وجهات معمارية متميزة، وان تراعى فيها عمليات الصرف الصحى بالكامل.
 
وطلب شاروبيم، إعادة النظر فى التصميمات التى تم استعراضها خلال الإجتماع، على أن يتم عرضها فى إجتماع قادم يتم تحديد موعده بمجرد الإنتهاء من كل التصميمات الجديده للسوق .
 
و على صعيد اخر، أجرت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، برئاسة العميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية، بالتنسيق مع رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، بعض التعديلات المرورية، بنطاق حى غرب المنصورة. 
 
وقد استهدفت التعديلات المرورية، شارع الترعة، سامية الجمل، أحمد ماهر، وقد أصبحت خريطة التعديلات المرورية من شارع سامية الجمل اتجاه واحد من شارع أحمد ماهر لشارع عبد السلام عارف، و شارع الترعه اتجاة واحد من شارع عبدالسلام عارف حتى برج الشيماء اول احمد ماهر، شارع الأديب اتجهاين من الترعة حتى سامية الجمل، شارع احمد ماهر اتجاة واحد فقط من شارع الترعه حتى شارع سامية الجمل.

 


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