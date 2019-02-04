محافظ أسوان: رصد 3 ملايين جنيه لسد عجز الأطباء

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه تم رصد 3 ملايين جنيه للتعاقد مع 26 طبيبًا من الكوادر البشرية التى لها خبرة كبيرة لسد العجز فى أطباء الوحدات الصحية وخاصة فى القرى والمناطق النائية بالمحافظة، وذلك لمتابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى"100 مليون صحة " للقضاء على فيرس (C) والكشف عن الأمراض غير السارية والتى وصلت نسبة المستهدفين للكشف عليهم منذ انطلاق الحملة فى الأول من ديسمبر وحتى الآن إلى أكثر من 82% بإجمالى 786 ألفا و764 مواطنا ومواطنة شاركوا فى فعاليات الحملة.

كما قرر محافظ أسوان، خلال اجتماع مغلق مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى والدكتور أحمد عمر مدير منطقة التأمين الصحى، الإغلاق الإدارى لـ 10 مراكز وعيادات تعمل بدون ترخيص وذلك لحين توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 51 لسنة 1981، موجها بضرورة التنسيق الكامل لإنجاح العديد من المبادرات والحملات الصحية وأيضاً القوافل العلاجية سواء الجارية أوالمخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، موضحاً بأهمية تكثيف التوعية بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب ودور العبادة بالمساجد والكنائس، علاوة على وسائل الإعلام المختلفة والجمعيات الأهلية، فضلاً عن الدور الهام للرائدات الريفيات داخل النجوع والقرى والمناطق النائية من أجل تعريف المواطنين بأهمية الكشف عليهم وفوائد هذه الحملات التى تقدم خدماتها الصحية مجاناً وفى وقت قياسى

فى حين أشار الدكتور أحمد عمر، إلى أنه سيتم البدء فى حملة المسح لعلاج فيرس (C) لطلاب مدارس التعليم الثانوى والتى ستبدأ من 9 فبراير الحالى وحتى 31 مارس القادم من خلال هيئة التأمين الصحى والتى تستهدف 64 ألفا و126 طالبا وطالبة موزعين على 160 مدرسة، حيث تقوم بأعمال المسح 14 فرقة متحركة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى، على أنه تم التحضير لحملة شلل الأطفال المحدودة والمقرر تنفيذها فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى والتى تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بجميع أنحاء المحافظة وبإجمالى 246 ألفا و429 طفلا من خلال فرق متحركة وثابتة على مستوى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية بإجمالى 1205 فريق عمل، لافتاً إلى أنه سيتم البدء أيضاً فى حملة الوقاية من الطفيليات المعوية فى الفترة من 19 إلى 28 مارس القادم والتى تستهدف 194 ألف و961 طالب موزعين على 547 مدرسة فى المرحلة الإبتدائية، وهو الذى سيتوازى مع حملة السمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية فى الفترة من 1 إلى 21 مارس القادم من خلال القيام بالفحوصات الطبية الكاملة لهؤلاء الطلاب.

كما كشف إيهاب حنفى عن أنه سيتم تنفيذ مبادرة " معانا فى الدوار" تحت شعار (علشان شبابنا يحقق آمالنا) ضمن الجهود المبذولة لتنظيم الأسرة بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ودور العبادة ووسائل الإعلام والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، موضحاً بأن هذه المبادرة هى سلسلة من الأنشطة المجتمعية المميزة التى تستهدف الرجال والسيدات والشباب فى مختلف الفئات العمرية وتعتمد على تحديد مكان معين يحمل إسم الدوار يستخدم كمنصة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة بمشاركة قادة المجتمع وصناع القرار والجمعيات الأهلية من أجل دعم وتحفيز المجتمع للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة.