ودعا وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكفيتش - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ديمقراطية عادلة تحت قيادة جوايدو.

وجاء اعتراف لاتفيا بعد ساعات من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه لا يستبعد احتمالية اندلاع حرب أهلية في بلاده مع تزايد الضغوط عليه للتنحي عن منصبه.

وحذر مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تكرار حرب فيتنام في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن ترامب سيترك البيت الأبيض ملطخا بالدماء - على حد وصفه - إذا تدخل في الأزمة في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد الشهر الماضي، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.