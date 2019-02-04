فيديو وصور.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 200 وحدة إسكان بدوى بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

وزع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم الاثنين، تسليم عقود 200 وحدة إسكان بدوى للأهالى بمدينة حلايب، من الذين تنطبق عليهم الشروط .

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال توزيع العقود على مستحقيها بأن جميع أهالى مدينة حلايب سيكون لهم مسكن خاص بهم يليق لأبناء الجنوب، مضيفاً بأنه خلال هذا العام سيتم تسكين جميع أهالى مدينة حلايب بالوحدات السكنية .

وقدم أهالى مدينة حلايب الشكر إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على أهتمامه الكبير بمدن الجنوب وعلى رعايته للمشروعات القومية التى تتم على أرض مدينتى حلايب وشلاتين من محطات تحلية مياه البحر ومحطات الكهرباء التى تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى المساكن التى تقوم المحافظة بناءها .

وكلف محافظ البحر الأحمر، مسئولى الإسكان والتعمير والكهرباء بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمساكن البدوية بحلايب، وتوصيل الكهرباء لها من خط كهرباء حلايب رأس حدربه، وتوصيل المياه إلى هذه المساكن من خط حلايب رأس حدربه.

وأكد عبد الله إن الوحدة السكنية يتم إنشاؤها على شكل المبانى البدوية بسقف قببى، موضحاً أن الوحدة السكنية مقامة على مساحة 300 متر، منها 80 متر مبانى و220 فناء ، وبتكلفة 300 الف جنيه للوحدة .

كما أفتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الاثنين، السكن الإدارى لمركز بحوث الصحراء بمدينة حلايب.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح أن هذا المبنى تم إنشائه على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم طابق لسكن الباحثين وطابق إدارى ملحق به غرفة إجتماعات وتدريب وشاملة الأجهزة اللازمة .

وأكد عبد الله ان الهدف من إنشاء المبنى الإدارى لمركز بحوث الصحراء بحلايب هو إستخدامه لإقامة الباحثين وتدريب أهالى المنطقة من المجتمع البدوى، وأيضاً ليكون منطلق للقوافل البيطرية التى تأتى باستمرار إلى مدن الجنوب .

حضر الافتتاح اللواء محمد محسن رئيس مدينة حلايب والشلاتين، والدكتور رمضان محى الدين رئيس محطة بحوث بحوث الصحراء بمدينة حلايب وشلاتين .



محافظ البحر الأحمر يسلم عقود الاسكان لأهالى حلايب



محافظ البحر الأحمر يسلم عقود الاسكان لأهالى حلايب



محافظ البحر الأحمر يسلم عقود الاسكان لأهالى حلايب



محافظ البحر الأحمر يسلم عقود الاسكان لأهالى حلايب