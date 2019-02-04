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فيديو.. سفير كندا يشيد بجهود مصر لـ"تمكين المرأة".. ويؤكد: نتوقع المزيد

الإثنين، 04 فبراير 2019 06:20 م
فيديو.. سفير كندا يشيد بجهود مصر لـ"تمكين المرأة".. ويؤكد: نتوقع المزيد جيس ديتون
كتبت: إنجى مجدى
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أشاد سفير كندا فى القاهرة، جيس ديتون، بجهود الحكومة المصرية على صعيد تمكين المرأة فى مجالات عديدة، متوقعا مشاركة أكبر للنساء فى الاقتصاد خلال  السنوات المقبلة.

 

وقال السفير الكندى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش استضافته فعاليات برنامج Femparl الذى تتبناه كندا فى مصر ولبنان، لدعم المرأة ومشاركتها فى القيادة والأحداث السياسية، إن الحكومة المصرية تقوم بجهود عظيمة لتمكين المرأة فى مجالات عديدة، فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى مجلس الوزراء والبرلمان سنجد أمثلة جيدة للغاية ، مضيفا  أن هناك أمور أخرى تستغرق وقتا "لكننى أعرف أنه وفقا للإرادة السياسية والجهود والتركيز على القضية فإنه بين 10-20 عاما من الآن، فإنه المزيد من النساء سوف يشاركون فى الحياة الاقتصادية فى مصر وسيساهمون بشكل أكبر فى المجتمع المصرى".

وأعلنت السفارة الكندية بالقاهرة، عن وصول 11 قيادة نسائية عربية إلى القاهرة، للمساهمة فى فعاليات المبادرة الكندية لدعم وتأهيل المرأة للمواقع القيادية فى بلدانهن.

يشارك فى الفعاليات، التى تستمر فى الفترة من 3 حتى 7 فبراير الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى،  والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورانيا  المشاط وزيرة السياحة، والنائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية العربية فى مختلف دول العالم العربى.

 

 

 

 


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