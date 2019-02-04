فيديو.. البابا فرنسيس: نقدر التزام الإمارات بحرية العبادة وفتحت أرضها لكل الجنسيات

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تقديره لالتزام الإمارات بمنح حرية العبادة على أرضها ومناداتها بالسلام ونبذ العنف والتعصب، كما فتحت أرضها لجنسيات مختلفة بكل حب.
وأضاف البابا فى كلمته بلقاء الأخوة الإنسانية، أنه سعيد بلقاء شيخ الأزهر هنا فى الإمارات، ولطالما بحثا كيف يمكن أن ينشروا رسالة المحبة والسلام والتغلب على العنف بالحب.
وأكد أن جميع الأديان تنادى بالمحبة والسلام، والسلام لا ينفصل عن العدالة.
من جانب آخر منح الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى جائزة الأخوة الإنسانية للبابا فرنسيس، وذلك أثناء فعاليات لقاء الأخوة بصرح المؤسس زايد بأبو ظبى.
من جانبه أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب فى كلمته اليوم بلقاء الأخوة الإنسانية، ضرورة وقف استخدام الدين ستارا لأعمال العنف والتخريب. كما أكد أن افتتاح أكبر مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية مبادرة رائدة من الرئيس السيسى لتقريب الأديان دون تمييز.
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