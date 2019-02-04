عرض مسرحية "الزائر" بمركز المنارة غدا وتوجيه عائدها لدعم مبادرة "حياة كريمة"

كتب محمد الجالى

يبدأ عرض مسرحية " الزائر " غدا الثلاثاء، ويستمر العرض لمدة 5 أيام حتي السبت 9 فبراير، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تحت قيادة وإشراف المخرج خالد جلال .

ويتاح شراء التذاكر لحضور العرض المسرحي علي موقع تيتكتش مارشيه والتي سيتم توجيه عائدها لدعم مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية عام 2019، وتهدف المبادرة الي رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم بالتنسيق بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .