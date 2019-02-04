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ضبط هارب من 285 سنة سجن لاتهامه بالنصب واستيلاء على أراض فى المنيا

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:56 م
ضبط هارب من 285 سنة سجن لاتهامه بالنصب واستيلاء على أراض فى المنيا حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث المنيا بالتنسيق مع الأمن العام فى متهم هارب من 285 سنة سجن لاتهامه فى عدة قضايا.

 

ووردت معلومات للواء مجدى سالم مدير المباحث والعقيد عصام ابو الفصل رئيس فرع البحث مفادها تردد المتهم "محمد.ع" الهارب من عدة أحكام على محافظة المنيا.

 

وأكدت تحريات العقيد عمرو جاد مفتش المباحث صحة المعلومات، فتم إعداد مأمورية أمنية قادها الرائد محمد يوسف والنقيب على سمير أسفرت عن ضبط المتهم بمحافظة المنيا.

 

وتبين أن المتهم مقيم في بندر ملوي ومطلوب فى 168 حكما وجنايتين حيازة سلاح وذخيرة بإجمالى 285 سنة سجن أعمال نصب واستيلاء على أراضي.


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