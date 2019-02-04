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المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهما فى الهيروين بالعمرانية

الإثنين، 04 فبراير 2019 05:23 م
المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهما فى الهيروين بالعمرانية هيروين - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، بالسجن المشدد 6  سنوات لعاملين لاتجارهما فى مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وغرامة 100 الف جنيه ، صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال عدلى أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش.
 
وكانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من "م.ع" 51 سنة، عامل، و"م.ا" 28 سنة عامل، بالاتجار فى المخدرات، وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزة الأول على 26 لفافة هيروين، وبحوزة الثانى 39 لفافة هيروين وميزان حساس، وزنت جميعها حوالى 63 جرام.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وحمل رقم 3915 لسنة 2018 جنايات العمرانية وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية وإحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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