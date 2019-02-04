استمرار حملة "100 مليون صحة" بالمحافظات.. وفحص 1.2 مليون مواطن ببنى سويف

المحافظات: محمد حسين - هانى فتحى - حمدى عبد العظيم

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عن فحص عدد 1212 مواطنًا في اليوم الواحد والخمسين للحملة القومية للقضاء علي فيروس سى وعلاج الأمراض غير سارية ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة".

وأوضح محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، أنه تم فحص عدد 1212 مواطنًا من بينهم 737 مواطنًا بمركز العريش، 274 مواطنًا ببئر العبد، 76 مواطنًا بالشيخ زويد، 58 مواطنًا برفح، 46 مواطنًا بالحسنة، و21 مواطنًا بنخل.

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سى أظهرت أن 1179 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و33 نتيجتهم إيجابية، مشيرًا إلي أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 1115 طبيعية، بينما 97 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 1129 حالة طبيعية، و83 حالة السكر مرتفع.

ونقل بيان لمحافظة شمال سيناء اليوم، عن الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة تستهدف عدد 254 ألفا و697 مواطنًا، من بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألفا و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار كامل، إلى مشاركة 120 فريقا طبيًا موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة، بجانب 20 فريقًا متحركًا بمختلف المناطق والتجمعات علي مستوي المحافظة.

وتابع البيان أنه خلال الأيام الماضية تم فحص والكشف على عدد 196 ألفا و321 مواطنًا علي مستوي المحافظة بنسبة بلغت 77.10% من المستهدف من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية علي مستوي المحافظة، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس.

وفى بنى سويف، قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، إنه تم الكشف ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة على مليون و293 ألفا و711 مواطنا أي بنسبة 73،34 %من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة والتي بدأت بالمحافظة في الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة،والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف،بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومي مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة.

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التي تلقى إقبالا كبيراً من المواطنين،حيث بلغ اجمالي ما تم فحصه حتى أمس الأحد (1293711) مواطنا، موزعة بواقع 192ألف و376 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و154ألف و891 مواطناً بمركز ومدينة ناصر،و310 آلاف و642مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و159ألف و265 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و187ألف و256مواطناً بمركز ومدينة ببا،و188ألف و556 مواطنا بمركزومدينة الفشن،و100ألف و725 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن في الأول من ديسمبر 2018 عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)، والتي تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابر2019، وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

وفى الشرقية، أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه نظرا لقرب بدء حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسى بالمحافظة لجعل مصر خالية من فيروس سى، عقدت مديرية الزراعة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بمديرية الصحة ندوة توعوية بالحملة.

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع"، أنه حضر الندوة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية ومدير عام تنظيم الأسرة بالصحة والدكتورة عزة رشاد مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة ودينا محمد مسؤول العلاقات العامة بالمجلس وعدد كبير من العاملات بالمديرية وإدارة الزقازيق.

أعد ونظم الندوة المهندسة هالة راشد مدير عام العلاقات العامة بالمديرية وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية.