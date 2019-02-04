ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع النفط

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحا 12.04 نقطة ليصل إلى مستوى 5198.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% رابحا 17.570 نقطة ليصل إلى مستوى 5423.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحا 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 4788.37 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 115.7 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار كويتى عبر 3504 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.57%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%.

وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.39%، تليه العبد بنسبة 10%، ثم نابيسكو بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.84% ثم السورية بنسبة 9.05%، ثم وثاق بنسبة 7.98%.